سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 16:52

سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 33 mins 16 December، 2023
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