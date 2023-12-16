ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 04:08

ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان

منذ 2 ساعة 16 December، 2023
خريطة 15-12-2023
لبنان

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة بتاريخ 2023/12/15 سبعة (7) بيانات عسكرية تضمّنت سبع (7) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:15 استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:50 استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.‏
2- الساعة 14:10 استهداف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:15 وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.
4- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان و‏تحقيق إصابات مباشرة.
5- الساعة 16:20 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

المصدر: موقع المنار

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