لليوم الـ70.. العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2023 - 09:54

لليوم الـ70.. العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة

منذ 41 mins 15 December، 2023
جريح غزة
تقارير مصورة - فلسطين

يتواصل لليوم الـ70 العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، في ظل صمت وتواطؤ دولي لا سيما اميركي غربي ومن قبل العديد من الانظمة العربية التي تظهر العجز بمواجهة العدوانية والهمجية الاسرائيلية المدعومة بشكل فاضح من الادارة الاميركية.

وتعمل آلة القتل الاسرائيلية على ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في العديد من مناطق القطاع، وتعمل على استهداف المدنيين بشكل واضح كما حصل طوال فترة العدوان، مستهدفة تهجير الناس من مناطقهم وأرضهم، ومع ذلك يرفض أهالي وسكان غزة ترك بيوتهم والسماح للعدو بتنفيذ مخططاته.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة