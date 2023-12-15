لليوم الـ70.. العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة

يتواصل لليوم الـ70 العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، في ظل صمت وتواطؤ دولي لا سيما اميركي غربي ومن قبل العديد من الانظمة العربية التي تظهر العجز بمواجهة العدوانية والهمجية الاسرائيلية المدعومة بشكل فاضح من الادارة الاميركية.

وتعمل آلة القتل الاسرائيلية على ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في العديد من مناطق القطاع، وتعمل على استهداف المدنيين بشكل واضح كما حصل طوال فترة العدوان، مستهدفة تهجير الناس من مناطقهم وأرضهم، ومع ذلك يرفض أهالي وسكان غزة ترك بيوتهم والسماح للعدو بتنفيذ مخططاته.

المصدر: وكالات