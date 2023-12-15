مصادر صحفية : إصابات إثر قصف إسرائيلي على برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 09:54

مصادر صحفية : إصابات إثر قصف إسرائيلي على برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 6 ساعة 15 December، 2023
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