سماع دوي انفجارات في النقب الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 21:40

سماع دوي انفجارات في النقب الغربي

منذ 28 mins 14 December، 2023
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