اعلام العدو: استهداف دبابة للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان بصاروخ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 12:08

اعلام العدو: استهداف دبابة للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان بصاروخ

منذ 42 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة