المقاومة الإسلامية: استهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة ما ‏أدى لوقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح

اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان عن قيام مجموعة الشهيدين علي علاء الدين وحسين ‫المصري باستهداف مركزًا لجيش العدو في شتولا بالصواريخ الموجهة.

واوضحت ان “استهداف مركز جيش العدو في شتولا ‫بالصواريخ الموجهة أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح”.

ولفتت المقاومة الاسلامية في بيانها الى ان “الاستهداف يأتي في سياق الرد على استشهاد ‫الصحافي عصام عبد الله وجرح آخرين واستشهاد مواطنين 2 في شبعا”.

نص بيان المقاومة الإسلاميّة في لبنان:

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‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لإستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‌‏15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.‏

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وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله