إعلام العدو: في هذا الصباح سيتم إخلاء سكان اسدود وسيتم نقلهم لفنادق في القدس وتل ابيب وايلات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 09:04

إعلام العدو: في هذا الصباح سيتم إخلاء سكان اسدود وسيتم نقلهم لفنادق في القدس وتل ابيب وايلات

منذ 56 mins 15 October، 2023
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