مراسل المنار: أكثر من 350 قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال على المناطق الحدودية المحيطة بمزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 17:50

مراسل المنار: أكثر من 350 قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال على المناطق الحدودية المحيطة بمزارع شبعا

منذ 6 mins 14 October، 2023
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