مراسل المنار: 20 شهيداً على الأقل بالقصف الإسرائيلي على منزل بدير البلح بالمحافظة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 17:48

مراسل المنار: 20 شهيداً على الأقل بالقصف الإسرائيلي على منزل بدير البلح بالمحافظة الوسطى

منذ 22 mins 14 October، 2023
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