كتائب القسام: قصفنا عسقلان وتحشدات لقوات العدو قرب “ياد مردخاي” برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 17:48

كتائب القسام: قصفنا عسقلان وتحشدات لقوات العدو قرب “ياد مردخاي” برشقات صاروخية

منذ 30 mins 14 October، 2023
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