‫الشيخ قاسم: نفتخر أن في أمتنا مثل هذا الشعب الفلسطيني فأنتم ‫اليوم مضرب مثل لكل التاريخ وكل المستقبل  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 14:18

‫الشيخ قاسم: نفتخر أن في أمتنا مثل هذا الشعب الفلسطيني فأنتم ‫اليوم مضرب مثل لكل التاريخ وكل المستقبل 

منذ 13 mins 13 October، 2023
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