كتائب القسام: قصفنا مطار “بن غوريون” رداً على التهجير واستهداف المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 12:48

كتائب القسام: قصفنا مطار “بن غوريون” رداً على التهجير واستهداف المدنيين

منذ 18 mins 13 October، 2023
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