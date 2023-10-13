الصحة العالمية: ندعو لفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود  ‫عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 13 2023 - 09:46

الصحة العالمية: ندعو لفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود  ‫عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية 

منذ 18 mins 13 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة