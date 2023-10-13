منظمة الصحة العالمية: ندعو إلى وضع حد للأعمال العدائية  ‫وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 09:46

منظمة الصحة العالمية: ندعو إلى وضع حد للأعمال العدائية  ‫وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة

منذ 19 mins 13 October، 2023
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