‫استشهاد الأسير المحرر أحمد أبو جزر برفقة 6 آخرين اثر  ‫استهداف منزله في رفح من قبل الاحتلال  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 05:10

‫استشهاد الأسير المحرر أحمد أبو جزر برفقة 6 آخرين اثر  ‫استهداف منزله في رفح من قبل الاحتلال 

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
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