‫70 شهيدا وعشرات المصابين جراء 6 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية بمناطق متفرقة من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 03:38

‫70 شهيدا وعشرات المصابين جراء 6 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية بمناطق متفرقة من قطاع غزة

منذ 51 mins 13 October، 2023
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