رويترز: بريطانيا تقول إنها ستنشر دعما عسكريا إضافيا لتعزيز الأمن في المنطقة وتهدئة أي محاولات لتصعيد الصراع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 02:08

رويترز: بريطانيا تقول إنها ستنشر دعما عسكريا إضافيا لتعزيز الأمن في المنطقة وتهدئة أي محاولات لتصعيد الصراع

منذ 7 mins 13 October، 2023
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