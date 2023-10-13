الصحة الفلسطينية: 1537 شهيدا ونحو 6612 جريحا في قطاع غزة و35 شهيدا وأكثر من 650 مصابا بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 00:36

الصحة الفلسطينية: 1537 شهيدا ونحو 6612 جريحا في قطاع غزة و35 شهيدا وأكثر من 650 مصابا بالضفة الغربية

منذ 13 mins 13 October، 2023
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