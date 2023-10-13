‫كتائب شهداء الأقصى: مجموعاتنا أطلقت النار على مستوطنة عوفر  ‫شمال رام الله ومستوطنة أصفر شرق الخليل وعاد مجاهدونا بسلام  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 00:36

‫كتائب شهداء الأقصى: مجموعاتنا أطلقت النار على مستوطنة عوفر  ‫شمال رام الله ومستوطنة أصفر شرق الخليل وعاد مجاهدونا بسلام 

منذ 22 mins 13 October، 2023
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