‫سانا عن مصدر عسكري سوري: استهداف العدو مطاري دمشق وحلب  ‫الدوليين أدى الى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2023 - 15:26

‫سانا عن مصدر عسكري سوري: استهداف العدو مطاري دمشق وحلب  ‫الدوليين أدى الى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة 

منذ 7 mins 12 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة