آية الله المرجع السيد علي السيستاني: إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني يكون عبر إزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 19:34

آية الله المرجع السيد علي السيستاني: إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني يكون عبر إزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة

منذ 7 mins 11 October، 2023
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