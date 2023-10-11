كتائب الشهيد عزالدين القسام تقصف مطار بن غوريون وعسقلان وحيفا وبئر السبع واسدود وتحشداً لقوات العدو في زيكيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 19:34

كتائب الشهيد عزالدين القسام تقصف مطار بن غوريون وعسقلان وحيفا وبئر السبع واسدود وتحشداً لقوات العدو في زيكيم

منذ 46 mins 11 October، 2023
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