صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة واسدود وعسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 16:30

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة واسدود وعسقلان

منذ 24 mins 11 October، 2023
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