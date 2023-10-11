أضرار كبيرة جدا في عسقلان بسبب سقوط أعداد كبيرة من الصواريخ ‫التي أطلقت من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 14:58

أضرار كبيرة جدا في عسقلان بسبب سقوط أعداد كبيرة من الصواريخ ‫التي أطلقت من غزة

منذ 18 mins 11 October، 2023
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