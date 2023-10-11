مراسل المنار: أعمدة الدخان تتصاعد من اطراف بلدة الضهيرة  ‫حيث استهدفتها قوات العدو بالمدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 11:56

مراسل المنار: أعمدة الدخان تتصاعد من اطراف بلدة الضهيرة  ‫حيث استهدفتها قوات العدو بالمدفعية

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
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