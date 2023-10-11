‫إعلام العدو: 350 من الإسرائيليين في غلاف غزة ما زالوا  ‫مجهولي المصير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 08:52

‫إعلام العدو: 350 من الإسرائيليين في غلاف غزة ما زالوا  ‫مجهولي المصير

منذ 17 mins 11 October، 2023
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