المقاومة الاسلامية تدمر ملالة للعدو بشكل كامل.. واطلاق صواريخ من لبنان

اعلنت المقاومة الاسلامية انه ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية في مستعمرة افيفيم وتدميرها .

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار..

وكان أكد اعلام العدو اطلاق صاروخ مضاد للدروع من الاراضي اللبنانية نحو آلية تابعة للجيش الصهيوني في افيفيم على الحدود مع لبنان.

الاحتلال اعلن انه تم اطلاق خمسة عشر صاروخاً من لبنان تم اعتراض اربعة منها وسقوط عشرة صواريخ في مناطق مفتوحة.

وردت قوات الاحتلال باطلاق قذائف الفوسفور الحارقة على مناطق مفتوحة في مزارع شبعا وسهل الماري.

الاجواء هذا المساء مع مراسلي المنار في الجنوب: