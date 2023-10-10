حمدان: الولايات المتحدة تدير الكيان الصهيوني المتخبط سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا

اشار أمين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”، مصطفى حمدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان “الولايات المتحدة الاميركية بشقّيها الخارجية والبنتاغون، وضعت يدها وتدير الكيان الصهيوني التلمودي المتخبط سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وبدمه والاسرى ”الأمر لي”، معتبرا ان “الاصيل الاميركي يقود عملية الترميم مباشرة، والفاتورة بالدولارات على المهرج الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والمنتحر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، باهظة. والعين على الصين، باي باي تايوان”.
المصدر: بريد الموقع