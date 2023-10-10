حمدان: الولايات المتحدة تدير الكيان الصهيوني المتخبط سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا

اشار أمين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”، مصطفى حمدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان “الولايات المتحدة الاميركية بشقّيها الخارجية والبنتاغون، وضعت يدها وتدير الكيان الصهيوني التلمودي المتخبط سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وبدمه والاسرى ‏”الأمر لي”، معتبرا ان “‏الاصيل الاميركي ‏يقود عملية الترميم مباشرة، والفاتورة بالدولارات ‏على المهرج الرئيس الاوكراني فولوديمير ‫زيلينسكي والمنتحر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، باهظة. والعين على الصين، باي باي تايوان”.

المصدر: بريد الموقع