بالصور | لقطات توثّق الاعتداءات الاسرائيلية على حي الرمال في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 05:24

بالصور | لقطات توثّق الاعتداءات الاسرائيلية على حي الرمال في مدينة غزة

منذ 56 mins 10 October، 2023
حي الرمال1
عربي وإقليمي - فلسطين

حي الرمال 3حي الرمال 2

المصدر: موقع المنار

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