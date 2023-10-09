العدو الاسرائيلي يعترف بارتفاع عدد القتلى الصهاينة في عملية “طوفان الاقصى” إلى 900 و2500 إصابة بينهم العشرات بحالات حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2023 - 20:14

العدو الاسرائيلي يعترف بارتفاع عدد القتلى الصهاينة في عملية “طوفان الاقصى” إلى 900 و2500 إصابة بينهم العشرات بحالات حرجة

منذ 7 mins 9 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة