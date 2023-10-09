وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المشافي والاسعاف وقتل وإصابة الطواقم في خرق للقوانين الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2023 - 15:40

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المشافي والاسعاف وقتل وإصابة الطواقم في خرق للقوانين الدولية

منذ 18 mins 9 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة