عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 09-10-2023

العناوين:

البناء

– المقاومة في غزة تفرض إيقاع حرب الكرامة الفلسطينية على الكيان وجيشه والمنطقة والتطبيع والعالم

– قتلى الاحتلال يقاربون الـ 1000 والأسرى أكثر من 100… والعملية مستمرّة خلف الخطوط

– الكيان مرتبك… وواشنطن تستنفر للنجدة… وحزب الله يوجه رسالة الجهوزية… والاحتمالات مفتوحة

الأخبار

– محور المقاومة يرسم الخط الأحمر: العدو يخطط لحفلة جنون ستشعل المنطقة

– حزب الله يردّ بالنار على التهديدات: لسنا على الحياد

اللواء

– إسرائيل تغرق في «طوفان الأقصى».. وغزة تذل جيش الاحتلال

– معارك ضارية في المستوطنات والعدو يعترف بآلاف القتلى والجرحى والأسرى.. وبارجة أميركية إلى المتوسط

– «حرب تشرين» الفلسطينية: تسوية أم تصعيد… ؟

الجمهورية

– مواجهة في شبعا لم تتوسّع

– فرنسا: لمنع تمدد النزاع إقليميًا

– اسرائيل أعلنت الحرب: غزة أو لبنان؟

الديار

– الجيش «الإسرائيلي» يفشل في السيطرة على غلاف غزة… وإعلامه يُعلن سقوط 700 قتيل وألفيّ جريح

– نتنياهو يُحضّر لـ«حرب غير مسبوقة»… صواريخ المقاومة تقصف «تل ابيب»… والطيران المدني يُوقف رحلاته

– استنفار دولي لتفادي اشتعال الجبهة الشماليّة لفلسطين المحتلّة

النهار

– واشنطن تسارع الى إنقاذ إسرائيل من “طوفان الأقصى” وحماية التطبيع

– لبنان “على شفير” التداعيات اللاهبة للعملية الصاعقة

– مبادرة بيروت للسلام، هل حان أوانها؟

– مشروعية “الطوفان” في أرضه

– هل هيّأت قطر “صندوقة” الاقتراع و”صندوق”… المساعدات؟

– الاختراق الضخم أكبر من أي حرب واسعة

– “طوفان الأقصى” يغيّر المنطقة ويستدرج توريط لبنان… حزب الله يُعدّ للتوغّل وقرار الحرب حساباته إقليمية؟

– احتمالات الوضع في الجنوب مرهونة بمسار التطورات في غزة

الأسرار :

البناء

خفايا: قال مصدر دبلوماسي إن جلب حاملة الطائرات الأميركية يزيد شعور المستوطنين بالهلع ويمكن تفسيره استعداداً لإخلاء حاملي الجنسية الأميركية عند تدهور الأوضاع وجعل الحاملة قاعدة لتجميع الذخائر وتسليمها تباعاً لعدم القدرة على تأمين كمية كبيرة من الباتريوت وقذائف الهاوتزر 155 ملم وحرمان أوكرانيا منها، فتصبح الحاملة مستودعاً مشتركاً لجبهتي الكيان وأوكرانيا بالمفرق لا بالجملة.

كواليس: توقع مصدر أمني أن يصل عدد قتلى الاحتلال إلى 1000 قتيل ووصف عملية المقاومة بالحرب التي يصعب إنهاؤها لأن كيان الاحتلال لا يستطيع وقف الحرب دون انتصار لا يملك أدوات تحقيقه، وقد تدفعه المخاطرة بعمل كبير إلى مواجهة فوق طاقته. ورجح استمرار النار مشتعلة دون خيارات نوعيّة. وهذا يناسب المقاومة حتى نضوج أحد خيارين مفاوضات تحقق أهدافاً كبرى مثل تحرير الأسرى وفك الحصار وضمانات حول الأقصى أو اندلاع المواجهة الشاملة نحو بدء حرب التحرير الكبرى.

اللواء

– همس: تساءل قطب سياسي مخضرم عن خلفيات توقيت وأهداف الزيارة المفاجئة التي قام بها مسؤول بارز إلى دولة عربية الأسبوع الماضي!

– غمز: أبدى رجل أعمال لبناني مقيم في المملكة العربية السعودية استعداده لتصليح أبواب ونوافذ السرايا الحكومي والتي أصيبت بأضرار فادحة بانفجار المرفأ منذ أكثر من ثلاث سنوات!

– لغز: لاحظت أوساط اقتصادية أن التدهور الأخير في سعر صرف الليرة السورية حصل سريعاً إثر توقف العمل بمنصة «صيرفة» إثر خروج رياض سلامة من حاكمية المركزي!

الجمهورية

– انكبت جهات عدة على تقييم مدى تأثير الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية على الداخل اللبناني خاصة لجهة تسريع انتخاب رئيس أو ترحيل الاستحقاق.

– مدّد أحد المسؤولين إقامته في الخارج حيث يمضي عطلة شخصية الى نهاية الأسبوع المقبل معتبرا ً بأن لا جديد يستدعي قطعها.

– سَجلَّت دولة كبرى لديها نفوذ إقليمي عتبها الكبير على استبعادها من المفاوضات المتعلقة بلبنان.

المصدر: صحف