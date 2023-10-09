الارباك يقتل مستوطن صهيوني ويجرح آخرين في انقلاب دبابة

لقي مستوطن مصرعه وأصيب آخران، في حادث طرق وقع على شارع رقم 6، جنوبي الكيان الصهيوني، في أعقاب تصادم شاحنات تنقل دبابات ومدرعات تابعة للجيش الصهيوني إلى المنطقة المحيطة في قطاع غزة.

وأفادت الطواقم الطبية بوفاة شخص واصابة اخرين من جراء حادث طرق بين 3 شاحنات على طريق رقم 6 بالقرب من تقاطع سوريك، جنوبي الكيان

وأظهر توثيق مصور دبابتين على الأقل مقلوبة رأسا على عقب في وسط الشارع، فيما يبّن الفيديو أن شاحنتين عسكريتين وثالثة مدنية ضالعات في الحادث.

ويشير الحادث، إضافة إلى حادثة إطلاق النار المتبادل بين جنود الجيش الصهيوني في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، إلى تواصل حالة الفوضى والإخفاق في الكيان إثر عملية طوفان الاقصى .

المصدر: اعلام العدو