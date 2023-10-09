‫جيش الإحتلال : مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بداية المعركة  ‫مع حماس حتى الآن  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 02:58

‫جيش الإحتلال : مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بداية المعركة  ‫مع حماس حتى الآن 

منذ 56 mins 9 October، 2023
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