السيد صفي الدين: هذه الملاحم التي سطرها المجاهدون في فلسطين انطلاقاً من غزة هي ملاحم العز والبطولة والبداية لمرحلة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 13:32

السيد صفي الدين: هذه الملاحم التي سطرها المجاهدون في فلسطين انطلاقاً من غزة هي ملاحم العز والبطولة والبداية لمرحلة جديدة

منذ 14 mins 8 October، 2023
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