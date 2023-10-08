السيد صفي الدين: هذه الملاحم التي سطرها المجاهدون في فلسطين انطلاقاً من غزة هي ملاحم العز والبطولة والبداية لمرحلة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 13:32
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السيد صفي الدين: هذه الملاحم التي سطرها المجاهدون في فلسطين انطلاقاً من غزة هي ملاحم العز والبطولة والبداية لمرحلة جديدة
منذ 14 mins
8 October، 2023
عاجل
طوفان الاقصى
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