إعلان حالة تأهب قصوى في جميع السفارات الاسرائيلية حول العالم وصدرور تعليمات لجميع السفراء في العالم بعدم الخروج من المنزل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 13:32

إعلان حالة تأهب قصوى في جميع السفارات الاسرائيلية حول العالم وصدرور تعليمات لجميع السفراء في العالم بعدم الخروج من المنزل

منذ 22 mins 8 October، 2023
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