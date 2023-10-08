‫كتائب القسام: تمكنا من القيام بعمليات تسلل لتعزيز المجاهدين  ‫بالقوات والعتاد في عدد من المواقع داخل أراضينا المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 11:10

‫كتائب القسام: تمكنا من القيام بعمليات تسلل لتعزيز المجاهدين  ‫بالقوات والعتاد في عدد من المواقع داخل أراضينا المحتلة

منذ 7 mins 8 October، 2023
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