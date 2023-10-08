العدوان على غزة يدخل يومه الثاني.. أكثر من 310 شهداء وحوالي 2000 جريح

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء هذا العدوان.

وشنت طائرات الإحتلال الحربية، عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، طالت منازل المدنيين، والعديد من المؤسسات الحكومية، والمواقع العسكرية.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لإحصائية العدوان على القطاع، إلى ارتفاع عدد الشهداء لـ 313 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1990 مواطناً بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا.

ولفتت إلى أنّ “الطواقم الطبية لا زالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة”، موضحة أنّ “حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار وما تسببه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية”.

وكان القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، قد أعلن أمس السبت، بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال بدء عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر أمس السبت، في الضربة الاولى 5000 صاروخ صاروخ طالت 35 مدينة في العمق وغلاف غزة، حيث تحرك 300 مجاهد لاقتحام مواقع العدو على الغلاف ثم السيطرة على المستعمرات وقد بلغ عدد المستعمرات التي تمّت السيطرة عليها سيطرة تامة 3 مستعمرات.

إلى ذلك، أطلقت المرحلة الثانية من العملية والتي اشترك فيها 1100 مقاتل وذلك لتأمين القوات المنتشرة في مواقع ومستعمرات الإحتلال.

المصدر: موقع المنار