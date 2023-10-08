‫إذاعة جيش الاحتلال: مقتل 30 شرطيا إسرائيليا بنيران مسلحي  ‫حماس منذ بداية الهجوم على غلاف غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 11:08

‫إذاعة جيش الاحتلال: مقتل 30 شرطيا إسرائيليا بنيران مسلحي  ‫حماس منذ بداية الهجوم على غلاف غزة 

منذ 53 mins 8 October، 2023
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