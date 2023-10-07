الإعلام العبري: 10 قتلى امام بوابة شرطة سديروت جميعهم من الشرطة وعناصر حماس تسيطر على المركز بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 13:16
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جيش الاحتلال الصهيوني يقر بأن المقاومة الفلسطينية حرّرت عددًا من المستوطنات في غلاف غزة
جيش الاحتلال يطلق عملية "السيوف الحديدية" ردًّا على عملية "طوفان الأقصى" ويشن غارات على قطاع غزة
مراسل المنار: شبان فلسطينيون يحرقون مركزًا لشرطة العدو في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة
حزب الله يبارك بعملية "طوفان الأقصى" البطولية الواسعة والمكللة بالظفر والتأييد الإلهي والوعد بالنصر النهائي الشامل
حزب الله: هذه العملية المظفرة رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات
حزب الله: العملية تأكيد جديد على أن إرادة الشعب الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد بمواجهة العدوان والاحتلال
حزب الله: العملية رسالة للعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي وخاصة الساعين للتطبيع أن قضية فلسطين حية حتى التحرير
حزب الله: ندعو شعوب أمتنا وأحرار العالم لإعلان التأييد والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها بالدم
حزب الله: قيادة المقاومة الإسلامية تواكب التطورات على الساحة الفلسطينية عن كثب وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ
حزب الله: قيادة المقاومة الإسلامية على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية وتجري معها تقييمًا متواصلًا للأحداث
حزب الله: ندعو حكومة العدو إلى قراءة العبر والدروس التي كرستها المقاومة الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال
نائب الأمين العام لحزب الله: المجاهدون الفلسطينيون يمزقون الخيوط الواهية لبيت العنكبوت ويرسمون خطوات التحرير والنصر
الشيخ نعيم قاسم: لن يكون استمرار العدوان والاحتلال بلا رد وللقدس حماتها ورجالها وإرادة المقاومين أقوى من دعم المستكبرين
حركة أنصار الله في اليمن: ندعو شعوب وأحرار الأمة إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حركات الجهاد والمقاومة بكل الأشكال
حركة أنصار الله: نؤكّد بأن الشعب اليمني حاضر للمشاركة في معركة الدفاع عن فلسطين ومقدسات الأمة
الإعلام العبري: 10 قتلى امام بوابة شرطة سديروت جميعهم من الشرطة وعناصر حماس تسيطر على المركز بشكل كامل
منذ 7 mins
7 October، 2023
عاجل
طوفان الاقصى
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