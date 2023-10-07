الإعلام العبري: 10 قتلى امام بوابة شرطة سديروت جميعهم من الشرطة وعناصر حماس تسيطر على المركز بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 13:16

الإعلام العبري: 10 قتلى امام بوابة شرطة سديروت جميعهم من الشرطة وعناصر حماس تسيطر على المركز بشكل كامل

منذ 7 mins 7 October، 2023
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