المتحدث باسم جيش الاحتلال: نحتاج لساعات طويلة حتى نستعيد السيطرة على البلدات التي تسلل إليها مقاتلون فلسطينيون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 13:16

المتحدث باسم جيش الاحتلال: نحتاج لساعات طويلة حتى نستعيد السيطرة على البلدات التي تسلل إليها مقاتلون فلسطينيون

منذ 9 mins 7 October، 2023
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