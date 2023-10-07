طوفان الاقصى | 7 مستوطنات تحت سيطرة المقاومة ، نتنياهو : نحن في حالة حرب

قال الناطق باسم الجيش الصهيوني، دانيال هغاري وبعد ست ساعات من بدء عملية “طوفان الأقصى” التي تنفذها المقاومة الفلسطينية، “إننا نتواجد في حرب مقاتلون توغلوا إلى أراضي دولة إسرائيل وما زالوا يتواجدون فيها. وهناك عدد غير قليل من المراكز لا يزال يتواجد مخربون فيها”.

وأعلن مدير نجمة داود الحمراء، إيلي بين، أنه سقط 22 قتيلا صهيونيا وأن هناك 70 مصابا بجراح خطيرة.وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن مقاتلي المقاومة اقتحموا وسيطروا على سبع بلدات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، هي: كفار عزة، ماغين، بئيري، مقر قيادة فرقة غزة العسكرية في ريعيم، سديروت، سوفا، والقاعدة العسكرية “زيكيم”.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

وقال رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، في شريط مصور، “إننا في حرب. أوعزت باستدعاء الاحتياط بشكل واسع. وسيدفع العدو ثمنا لم يعهده من قبل. نحن في حرب وسننتصر فيها”.

وأعلن وزير الأمن الصهيوني، يولآف غالانت، أنه أوعز باستدعاء قوات الاحتياط بشكل واسع.

وسيعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اجتماعا عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وسيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم.

المصدر: اعلام العدو