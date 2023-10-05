العماد عون: الجيش يتصدى وحده لموجات النزوح السوري.. ويتعرض لحملات مشبوهة

افتتح قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية.

وبالمناسبة، قال عون إن “الجيش يواجه اليوم تحديات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل أم على طول الحدود”، وتابع “رغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلا أن عناصر الجيش تقوم بواجباتها بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليها برًّا وبحرًا وجوًّا”.

وأضاف عون “يتصدى الجيش وحده حاليًّا لموجات النزوح السوري رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام