سوريا | بدء مراسم تشييع شهداء الاعتداء على الكلية الحربية في حمص (فيديو)

جرت أمام مشفى حمص العسكري، اليوم الجمعة، مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس، الذي أكد ان سوريا تدفع ثمن عزتها.

وأدى الهجوم إلى سقوط 89 شهيداً بينهم نساء وأطفال و277 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان إن “التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على “الشهداء” المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023. بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.

المصدر: موقع المنار