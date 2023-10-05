كتائب القسام: قوات الاحتلال أجبرت على الانسحاب من مخيم ‫طولكرم بعد اشتباكات من نقطة الصفر وتفجير عبوات ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 13:24

كتائب القسام: قوات الاحتلال أجبرت على الانسحاب من مخيم ‫طولكرم بعد اشتباكات من نقطة الصفر وتفجير عبوات ناسفة

منذ 3 ساعة 5 October، 2023
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