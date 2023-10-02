حزب الله أقام حفلا في سبلين بمناسبة ولادة الرسوم الاكرم(ص) وأسبوع الوحدة الاسلامية

أقام قطاع الجبل في حزب الله احتفالا بعنوان “وحدة أمة محمد”، في قاعة الرسول الأكرم – مجمع “البحار” في نطاق بلدة سبلين، بالتعاون مع جمعية “إبداع”، وذلك في ذكرى مولد النبي محمد بن عبد الله(ص) وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية، بحضور مسؤول القطاع بلال داغر وممثلين عن الاحزاب الفلسطينية والاسلامية في منطقة اقليم الخروب وفاعليات.

وتضمن الاحتفال سلسلة من الأنشطة الفنية والأدبية من رسم فني للأطفال، معرض للخط العربي، مضيف على حب الرسول، أمسية “المولد والوحدة” الشعرية، لعدد من الشعراء، كما كانت كلمات علمائية وحدوية، لكل من المنسق العام لـ”جبهة العمل الإسلامي” الشيخ زهير الجعيد، عضو المجلس السياسي في حزب الله الشيخ الدكتور عبد المجيد عمار ورئيس جمعية “إبداع” علي عباس.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام