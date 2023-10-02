الدفاع التركية: تدمير أهداف لـ”العمال الكردستاني” في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية الاحد عن تدمير 20 هدفا تابعا لـ”حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل الحزب في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا.

وصباح الأحد، تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية لاعتداء نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الاعتداء عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز “رينو” فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية الإرهابية التي جرت الأحد في العاصمة أنقرة تمثل “الأنفاس الأخيرة للإرهاب”.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المديرية بوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.

المصدر: روسيا اليوم