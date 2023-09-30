طقس لبنان| متى يبدأ تأثير المنخفض الجوي؟

يتأثر لبنان الاحد بمنخفض جوي يزداد تاثيره مساء الاحد ويحمل امطارا تكون غزيرة احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة.
ملاحظة: الأمطار ستكون غزيرة أحيانًا ولكنها ليست طوفانية كما يروج البعض على وسائل التواصل.
الطقس المتوقع في لبنان:
غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خاصة في المناطق الشمالية ليلا، و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية .
غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س ، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تساقط رذاذ متفرق في الفترة الصباحية. يبدأ تأثير المنخفض الجوي ابتداء من الفترة المسائية حيث تتساقط الامطار و تكون مترافقة ببرق ورعد و تشتد غزارتها تدريجيا ليل الاحد / الاثنين مع استمرار ظهور الضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية وانعدامها بشكل كلي.
غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تساقط أمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الشمالية ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتلامس سرعتها ال ٥٥ كم/س. تخف تدريجيا حدة المطار ابتداء من الفترة المسائية و يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية .
الانقشاع: جيّد إجمالاً، يسوء على المرتفعات ليلاً بسبب تشكّل الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٧٥ %.حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: ٢٩°م.
المصدر: مصلحة الارصاد الجوية