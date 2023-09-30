طقس لبنان| متى يبدأ تأثير المنخفض الجوي؟

غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خاصة في المناطق الشمالية ليلا، و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية .

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س ، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تساقط رذاذ متفرق في الفترة الصباحية. يبدأ تأثير المنخفض الجوي ابتداء من الفترة المسائية حيث تتساقط الامطار و تكون مترافقة ببرق ورعد و تشتد غزارتها تدريجيا ليل الاحد / الاثنين مع استمرار ظهور الضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية وانعدامها بشكل كلي.

غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تساقط أمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الشمالية ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتلامس سرعتها ال ٥٥ كم/س. تخف تدريجيا حدة المطار ابتداء من الفترة المسائية و يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية .

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و دون تعديل في الداخل. تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتلامس سرعتها ال ٥٥ كم/س. تخف حدة الأمطار بدءًا من الظهر و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا وتتراوح سرعتها بين ١٠ و ٤٥ كلم/س تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ٦٠ كلم/س.

الانقشاع: جيّد إجمالاً، يسوء على المرتفعات ليلاً بسبب تشكّل الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٧٥ %.حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: ٢٩°م.