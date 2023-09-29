طفل بحاجة إلى عملية في القلب وحملة لتأمين كلفتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 20:28

طفل بحاجة إلى عملية في القلب وحملة لتأمين كلفتها

منذ 3 ساعة 29 September، 2023
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تقارير مصورة - لبنان

الطفل عبد العلي فارس بحاجة إلى عملية في القلب، وجمعية “وتعاونوا” تطلق حملة لتأمين تكلفتها.

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